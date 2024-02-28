Средняя продолжительность жизни в Тюменской области выросла до 74 лет

На выставке «Россия» на ВДНХ открылся день «Активного долголетия». В этот день на стенде Тюменской области работали «серебряные» волонтеры.

На пленарной сессии заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила успехи региона в реализации федерального проекта «Старшее поколение». Губернатор Александр Моор подключился к пленарной сессии, выйдя в прямой эфир из зала Регионального центра «Семья». Глава региона презентовал эффективные решения и значимые достижения области в сфере активного долголетия.

Глава региона сообщил, что средняя продолжительность жизни в Тюменской области за последние три года увеличилась с 70 до 74 лет. По итогам прошлого года Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров по качеству жизни.

В регионе работают отделения медико-социальной помощи для пожилых людей. Созданы условия для регулярных занятий спортом в государственных, муниципальных организациях и частных фитнес-центрах по месту жительства. Доступны занятия в театральных студиях, уроки танцев, вокала, дизайна для творческого развития пожилых людей.

«Серебряных волонтеров» губернатор назвал гордостью области. Десять лет назад в этом движении было всего 50 человек, а сейчас их более 8000.

«Главное, что сами тюменцы делают шаги навстречу долголетию. Занимаются спортом, творчеством, общественной деятельностью, не теряют бодрость духа. Тем более нацпроект «Демография» дает для этого все возможности», – считает Александр Моор.