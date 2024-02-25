Оборот книг на вторичном рынке в России вырос почти на 50% за год

В России за последний год интерес к покупке книг на вторичном рынке вырос на 47%, свидетельствуют данные сервиса «Авито». Эксперты связывают этот тренд с ухудшением покупательской способности населения и оттоком иностранных авторов с книжных полок, пишет РБК.

Почти две трети всех проданных книг на вторичном рынке составили бывшие в употреблении экземпляры. Средняя цена новой книги составила 1,4 тыс. рублей, в то время как «прочитанные» книги можно было найти за 1 тыс. рублей. Многие продавцы предлагают свои товары по символическим ценам или даже отдают их бесплатно.

Лидерами продаж на вторичном рынке в 2023 году стали книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг и хоррор-романы Стивена Кинга. По данным «Авито», спрос на них вырос на 15 и 18% соответственно. Отказ авторов от издания новых произведений в России не помешал их книгам сохранить высокую популярность среди фанатов, которые активно коллекционируют редкие издания.