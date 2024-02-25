Россияне оценили сложность получения налогового вычета

Россияне стали чаще обращаться за получением налогового вычета. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob, в котором приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По данным сервиса, каждый второй гражданин страны хоть раз подавал налоговую декларацию на возврат налогов. Каждый третий знает о такой возможности, но не пользуется ею по разным причинам. Еще 18% опрошенных заявили, что слышат о налоговом вычете впервые.

«Женщины более осведомлены в финансовых вопросах, чем мужчины, и чаще имеют опыт возврата уплаченных в казну налогов», - отмечают авторы исследования.

Они также подчеркивают, что количество россиян, знающих о возможности получения налогового вычета и имеющих навыки подачи налоговой декларации, растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных. 6 из 10 россиян, обращающихся за налоговым вычетом, предпочитают самостоятельно заполнять документы для ФНС. Каждый пятый обращается за помощью к финансовым консультантам, а каждый девятый делает это с помощью друзей и родственников.

Интересно, что уровень сложности заполнения налоговой декларации оценивается выше среди тех, у кого нет опыта подачи документов. Те, кто ни разу не подавал декларацию, оценивают ее на 3,5 балла из 5, а те, кто подавал — всего на 2,7 балла.