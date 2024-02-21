Ежегодное Послание к Федеральному Собранию с Владимиром Путиным состоится 29 февраля

Через неделю, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному собранию. Содержание выступления не разглашается. Анонс опубликовали на сайте Кремля.

«Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 года», − говорится в сообщении.

Прошлое Послание Владимира Путина стало одним из самых продолжительных − оно длилось один час 45 минут.

Подчеркнем, что в ежегодном выступлении сообщают о положении в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.