Тюменские эксперты обсудили с коллегами из Минска технологический суверенитет

Делегация Тюменской области посетила посольство России в Минске, где состоялась рабочая встреча с советником-посланником РФ в Республике Беларусь Петром Фроловым, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Технологический суверенитет на фоне санкций стал одним из ключевых вопросов обсуждения. Второй важный аспект сотрудничества – развитие торговых отношений между Тюменской областью и Республикой Беларусь.

На встрече стороны обсудили вопросы продвижения российского несырьевого экспорта в Республику, поддержку экспортных поставок с участием Российского экспортного центра, работу Белорусской универсальной товарной биржи, электронных площадок, использование лизинговых инструментов для продвижения российской высокотехнологичной продукции на белорусском рынке.

«Одно из направлений экспорта тюменской продукции – поставки семян рапса. За 9 месяцев 2023 года тюменцы направили белорусским коллегам почти 1240 тонн семян. Также в Республику поставляется тюменская продукция животноводства, чай, кондитерские изделия», – сообщил заместитель губернатора региона, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Также среди перспективных направлений – приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. За последние 3 года тюменские аграрии приобрели более 230-ти единиц белорусской техники.

«Тот уровень сотрудничества, на который мы выходим сейчас, им можно гордиться. Вы можете рассчитывать на помощь, поддержку и участие посольства», – заверил Петр Фролов.