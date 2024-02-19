Тюмень примет областные соревнования по танцам на колясках

В Тюмени с 1 по 3 марта состоятся соревнования по танцам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Чемпионат и первенство пройдут на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье» по инициативе Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, учредителем которой является Тюменская региональная организация ВОИ.

Проведение областных соревнований способствует развитию и популяризации этого вида спорта и выявляет сильнейших спортсменов. На чемпионате и первенстве по танцам на колясках формуются списки кандидатов в сборную команду Тюменской области, идет подготовка спортивного резерва и выполнение разрядных нормативов Единой всероссийской спортивной классификации, сообщают в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

2 марта состоится соревновательный день, а также выявление победителей и призеров. В чемпионате примут участие танцоры на колясках от 21 года и старше, в первенстве – спортсмены от 13 до 20 лет. Спортсмены в своих классах выступят на паркете с европейской, латиноамериканской, общей и произвольной программами. Зрители увидят выступления танцевальных пар и одиночных спортсменов.