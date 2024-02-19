ФССП намерена взыскать с россиян более 3,2 трлн рублей в пользу банков

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России планирует взыскать более 3,2 трлн рублей с должников в пользу банков по итогам 2023 года. Этот объем превышает прошлогодние показатели почти на 200 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные статистики ФССП.

По информации издания, в прошлом году в производстве у приставов находилось 24,6 млн дел о взыскании средств с неплательщиков. Число дел россиян, имеющих долги перед банками, за год увеличилось на 4,5 млн.

ФССП отмечает, что у некоторых граждан может быть несколько исполнительных производств по разным просроченным займам. Общий объем денежных средств, подлежащих взысканию, в 2023 году достиг рекордных значений.

Наиболее высокий процент должников зарегистрирован в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Московской и Челябинской областях. Однако процесс взыскания стал более сложным из-за высокой задолженности и низкой платежеспособности граждан, имеющих долги по налогам и коммунальным услугам.