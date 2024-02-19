На этой неделе жители России будут отдыхать три дня

Россиян ждет короткая рабочая неделя. День защитника Отечества приходится на пятницу, что продлевает выходные до трех дней. Как работать и отдыхать на этой недели рассказала эксперт hh.ruпо трудовому праву Татьяна Нечаева.

В четверг, 22 февраля — сокращенный на один час рабочий день, 23 февраля — нерабочий праздничный день в России, 24 и 25 февраля — обычные выходные.

«Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере при предоставлении дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него удобнее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье. При работе по сменному графику действуют несколько иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких работников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере (ст.153 ТК РФ)», — добавила эксперт в сообщении.

Всего в 2024 году — 118 выходных и праздничных дней и 248 рабочих дней. Из-за того, что текущий год високосный, работать предстоит на один день больше.