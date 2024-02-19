16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,5492   EUR  99,3523  

Новости

Больше новостей
Какими сбережениями вы располагаете?
Комментировать
0
Больше опросов

​Россиян на этой неделе ждут длинные выходные

На этой неделе жители России будут отдыхать три дня

​Россиян на этой неделе ждут длинные выходные
Фото: ru.freepik.com

Россиян ждет короткая рабочая неделя. День защитника Отечества приходится на пятницу, что продлевает выходные до трех дней. Как работать и отдыхать на этой недели рассказала эксперт hh.ruпо трудовому праву Татьяна Нечаева.

В четверг, 22 февраля — сокращенный на один час рабочий день, 23 февраля — нерабочий праздничный день в России, 24 и 25 февраля — обычные выходные.

«Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере при предоставлении дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него удобнее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье. При работе по сменному графику действуют несколько иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких работников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере (ст.153 ТК РФ)», — добавила эксперт в сообщении.

Всего в 2024 году — 118 выходных и праздничных дней и 248 рабочих дней. Из-за того, что текущий год високосный, работать предстоит на один день больше.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:06, просмотров: 65, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте столкнулись иномарки и дорожная техника 979
  2. ​Жителям ХМАО рассказали о самых доступных авиабилетах в марте 852
  3. ​В ХМАО в первые дни рабочей недели потеплеет до -3 градусов 728
  4. ​В Тюменской области благоустроят семь общественных пространств и территорий 635
  5. ​Как кататься на тюбинге без вреда для здоровья 578
  6. Югорские волейболисты сразятся со спортсменами из Красноярска 564
  7. ​Экономить, чтобы преуспеть // Обзор СИА-ПРЕСС 424
  8. ​Три школы в Тюменской области построят по типовому проекту 410
  9. ​Молодым семьям в Тюменской области выдают жилищные сертификаты 401
  10. ​Замминистра спорта РФ: 61% тюменцев систематически занимаются физкультурой и спортом 375
  1. ​Человек как цель 2038
  2. ​В России займутся масштабной амнистией заключенных беременных и женщин с детьми 1992
  3. ​Росавиация: самолеты стали чаще сталкиваться с птицами 1973
  4. ​Что ни скважина – то новый фонтан! 1930
  5. ​В Мегионе подросток спрыгнул с пятого этажа ради лайков 1888
  6. ​Алексей Добровольский: «Неблагодарная и дремучая работа антипрививочников и антиваксеров привела к тому, что неиммунная прослойка выросла» 1835
  7. ​Сургутян могут порадовать оздоровительным центром с термальными источниками 1799
  8. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 1748
  9. ​Себе на голову 1561
  10. ​В ХМАО накажут хулигана, который прыгнул с пятого этажа 1365
  1. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 7010
  2. Избранный. На все 100! 5131
  3. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 5015
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 4681
  5. ​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами 4489
  6. ​Ожоги: куда бежать лечиться? // Вадим Айкин ONLINE 4283
  7. Недалеко от Нягани столкнулись автомобиль и автобус - погиб человек 3933
  8. ​Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве молодого югорчанина 3678
  9. Заметает зима, заметает 3610
  10. ​10 фактов о рынке труда Югры в 2023 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3249

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика