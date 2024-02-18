Актер из «Слова пацана» исполнит роль Владимира Жириновского

Актер Никита Кологривый, снявшийся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», исполнит роль Владимира Жириновского в фильме об основателе ЛДПР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя партии Леонида Слуцкого.

«Встретился с Никитой Кологривым. Он исполнит роль Владимира Вольфовича Жириновского в художественном фильме об основателе ЛДПР. Нельзя отрицать народное мнение о его схожести с молодым основателем ЛДПР», – рассказал Слуцкий.

О съемках фильмах, посвященного Владимиру Жириновскому, стало известно в начале февраля. Рабочее название картины – «Жириновский. Взлет».

Никита Кологривый приобрел широкую известность после съемок в сериале «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова. Картина рассказывает о казанских молодежных криминальных группировках 1980-х годов. Актер также исполнил роль Емели в фильме «По щучьему велению» и роль Геры в сериале «Два холма».