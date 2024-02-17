О своем доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,4% опрошенных россиян. Одобряют его работу на посту – 76,9%. Об этом сообщает ВЦИОМ.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,4% респондентов (+0,3 п.п. за неделю), Михаилу Мишустину — 61,8% (-1,2 п.п. за неделю), Геннадию Зюганову — 29,2% (-2,3 п.п. за неделю), Сергею Миронову — 25,9% опрошенных (-1,9 п.п. за неделю), Леониду Слуцкому — 16,3% (-2,3 п.п. за неделю), Алексею Нечаеву — 6,5% (-0,5 п.п. за неделю)», – говорится в сообщении.

Напоминаем, уровень информированности россиян о предстоящих выборах составил 85%.