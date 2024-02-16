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​УФСИН ЯНАО: Алексей Навальный умер в колонии

Осужденный Алексей Навальный умер в исправительной колонии

​УФСИН ЯНАО: Алексей Навальный умер в колонии
Фото: TASS/AP/Alexander Zemlianichenko

Сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии №3 скончался Алексей Навальный*. Об этом сообщает УФСИН ЯНАО.

«Осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой помощи», – говорится в сообщении ведомства.

Причины смерти Навального устанавливаются. По информации СМИ, у него оторвался тромб.

*внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму


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Сегодня в 16:47, просмотров: 120, комментариев: 0
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