Осужденный Алексей Навальный умер в исправительной колонии

Сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии №3 скончался Алексей Навальный*. Об этом сообщает УФСИН ЯНАО.
«Осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой помощи», – говорится в сообщении ведомства.
Причины смерти Навального устанавливаются. По информации СМИ, у него оторвался тромб.
*внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму