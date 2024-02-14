Госдума предложила заменить День святого Валентина на День плюшевой игрушки

В России предложили рассмотреть замену Дня святого Валентина на День плюшевой игрушки. В таком случае праздник не противоречил бы семейным ценностям страны, а также отмечался теми, кто еще только влюбляется, рассказали в РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяну Буцкую.

«Мы должны праздник продумать так же, как мы продумываем семейную политику, потому что любая семейная политика – она имеет начало. Она начинается с влюбленности. И должен быть, конечно, праздник влюбленности, который мы изначально сами смоделируем с учетом наших традиционных ценностей, – подчеркнула Буцкая. – Праздник должен быть тогда, когда школьники и студенты учатся, потому что им проще признаться в любви, находясь рядом. Хорошо бы сделать День плюшевой игрушки, когда они могут друг другу что-то подарить, написать и пригласить на свидание».

Спикер Госдумы также напомнила, что в России уже есть День, семьи, любви и верности, который празднуют 8 июля.

Подчеркнем, что первые зампредседателя комитета Госдумы по науке Олег Смолин и Ксения Горячева не поддерживает эту идею, сообщили ранее в РИА Новости.