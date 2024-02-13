В Тюмени торжественно открыли обновленную детскую библиотеку имени Лагунова

В Тюмени состоялось торжественное открытие Детской библиотеки им. К.Я. Лагунова. После капитального ремонта учреждение культуры посетили губернатор Тюменской области Александр Моор и дочь тюменского писателя Константина Лагунова, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Тюменского госуниверситета Ольга Лагунова.

«Символично, что обновленное библиотечное пространство открылось в год, когда мы отмечаем 100-летие нашего земляка, писателя Константина Лагунова, и в Год семьи. Ведь здесь вместе с детьми могут интересно и с пользой проводить время и их родители», – отметил губернатор.

Капремонт в детском филиале Менделеевки был проведен за счет средств областного бюджета. Помещение площадью 621 кв. м, в котором библиотека располагалась более 50 лет, полностью обновили: реконструировали фасад, входную группу, заменили системы коммуникации, отремонтировали залы. Специально был создан дизайн-проект, основанный на произведении писателя «Городок на бугре». Кроме того, библиотеку оснастили современным оборудованием, которое позволяет широко использовать передовые информационные технологии.

«С каждым годом таких современных площадок в Тюменской области становится больше. За последние пять лет только в рамках нацпроекта «Культура» в регионе создано 13 библиотек нового поколения. И эту работу мы продолжим», – подчеркнул Александр Моор.