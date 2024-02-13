Почти девять тысяч жителей Тюменской области будут голосовать впервые

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание региональной антитеррористической комиссии. Участники обсудили меры по обеспечению безопасности людей и объектов в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации, которые состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.

Как сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин, в Тюменской области, по данным на 1 января 2024 года, зарегистрировано 1 163 734 избирателя, 8 688 человек будут голосовать впервые. В регионе будут действовать 1 061 постоянная и 9 временных участковых избирательных комиссий.

На заседании выступили начальник Управления МВД России по Тюменской области Александр Смирнов, начальник регионального Управления Росгвардии Евгений Федоткин и врио начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев. Главы ведомств доложили о готовности к работе по обеспечению антитеррористической безопасности населения в период избирательной кампании.

Подводя итоги заседания, глава региона подчеркнул: «Обращаю внимание на необходимость выполнения ранее принятых решений по усилению антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов. Также в этом списке объекты транспортной инфраструктуры и места массового пребывания людей. Лишь комплексный подход позволит обеспечить безопасность населения и стабильность обстановки».