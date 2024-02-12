В Росавиации сообщили о росте числа столкновений самолетов с птицами

Росавиация в 2023 году зафиксировала 1 044 случая столкновений российских самолетов с птицами. Из них 90 привели к повреждению самолетов и были классифицированы как авиационные инциденты. 77 столкновений произошли на территории России, пишет РБК со ссылкой на данные ведомства.

Количество столкновений самолетов с птицами выросло. В 2022 году зафиксировали 85 таких случаев, в 2020-м - 49, в 2019-м - 85, в 2018-м - 74. Данные за 2021 год Росавиация не раскрывает. Чаще, чем в 2023-м, самолеты получали повреждения из-за птиц только в 2017-м - тогда произошло 110 подобных инцидентов.

«Значительного увеличения относительного числа авиационных инцидентов не зафиксировано — средний показатель столкновений воздушных судов с птицами на территории России за прошедшие пять лет находится на уровне трех столкновений на 100 тыс. взлетно-посадочных операций», — сообщил изданию представитель Росавиации Артем Кореняко.

В феврале 2024 года издание The Wall Street Journal со ссылкой на авиационные данные сообщило, что в России после введения санкций заметно выросло число авиапроисшествий, пишет Forbes. В 2023 году в стране зафиксировали 74 инцидента — вдвое больше, чем годом ранее. Российские авиационные власти исключили влияние санкций на уровень безопасности полетов. В Росавиации в декабре 2023 года отметили, что «на российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов».