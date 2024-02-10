В России в полтора раза выросло число выявленных финансовых пирамид

Центробанк России в 2023 году выявил 2944 финансовые пирамиды. Это в полтора раза больше, чем в 2022-м. Чаще всего такие пирамиды представляют собой псевдоинвестиционные онлайн-проекты, информация о которых публикуется в Telegram и других соцсетях, сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ отмечают рост числа пирамид, принимающих взносы в криптовалюте. Регулятор объясняет это тем, что использование криптовалют позволяет их организаторам сохранять анонимность.

По данным Центробанка, общее число нелегальных финансовых схем, включающих пирамиды, псевдоброкеров и нелегальных кредиторов, в 2023 году выросло на 15,5% — до 5735 организаций. Если в 2022 криптовалюта привлекалась в половине таких проектов, то в 2023 она фигурировала почти в каждом из них, пишет Forbes.