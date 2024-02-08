Тюменская делегация приняла участие в Дне Цифровой экономики на ВДНХ

В рамках Дня «Цифровой экономики», который прошел на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, Тюменская область подписала ряд важных соглашений, сообщают в региональном департаменте информатизации.

Правительство Тюменской области подписало соглашение с Обществом с ограниченной ответственностью «Киберпротект». Оно будет способствовать реализации политики импортозамещения, а также осуществлению региональных образовательных проектов по информационной безопасности.

Еще одно важное соглашение, направленное на разработку и внедрение оптимальных методов управления данными, было подписано между департаментом информатизации Тюменской области и «Лабораторией Цифровой Трансформации». В рамках соглашения будет осуществляться сотрудничество по вопросам использования моделей данных для повышения качества жизни граждан и развития экономики.

«Успешная реализация нацпрограммы "Цифровая экономика" и достижение высоких показателей "цифровой зрелости" в Тюменской области – результат совместной работы многих профессионалов, отраслевых, федеральных компаний, федеральных и региональных ведомств. Подписанные сегодня соглашения будут способствовать реализации мероприятий в соответствии с заданными приоритетами», – подчеркнул директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.