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​Тюменская область подписала соглашения в области цифрового развития

Тюменская делегация приняла участие в Дне Цифровой экономики на ВДНХ

​Тюменская область подписала соглашения в области цифрового развития
Фото: admtyumen.ru

В рамках Дня «Цифровой экономики», который прошел на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, Тюменская область подписала ряд важных соглашений, сообщают в региональном департаменте информатизации.

Правительство Тюменской области подписало соглашение с Обществом с ограниченной ответственностью «Киберпротект». Оно будет способствовать реализации политики импортозамещения, а также осуществлению региональных образовательных проектов по информационной безопасности.

Еще одно важное соглашение, направленное на разработку и внедрение оптимальных методов управления данными, было подписано между департаментом информатизации Тюменской области и «Лабораторией Цифровой Трансформации». В рамках соглашения будет осуществляться сотрудничество по вопросам использования моделей данных для повышения качества жизни граждан и развития экономики.

«Успешная реализация нацпрограммы "Цифровая экономика" и достижение высоких показателей "цифровой зрелости" в Тюменской области – результат совместной работы многих профессионалов, отраслевых, федеральных компаний, федеральных и региональных ведомств. Подписанные сегодня соглашения будут способствовать реализации мероприятий в соответствии с заданными приоритетами», – подчеркнул директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.


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Сегодня в 17:31, просмотров: 118, комментариев: 0
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