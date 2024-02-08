В магазинах России могут разрешить употребление продуктов до оплаты

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий покупателям есть продукты в упаковке до их оплаты в магазине. Документ опубликовали в думской электронной базе.

«Потребитель вправе до оплаты продовольственного товара употребить такой товар на территории продавца (торговый зал) при условии наличия индивидуальной упаковки у товара, точной стоимости за единицу товара и с последующей обязательной оплатой товара потребителем через кассу продавца до момента выхода потребителя с территории продавца», − говорится в дополнении к закону «О защите прав потребителей».

Разумеется, что покупатель в таком случае соглашается с условием последующей его оплаты на кассе продавца.

В настоящее время в законодательстве нет ни прямого запрета, ни разрешения на употребление товара до оплаты в магазине.