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​Тюменская область – в числе регионов-лидеров по приобретению жилья для детей-сирот

В Тюменской области на закупку жилья для детей-сирот предусмотрено 681 млн рублей

​Тюменская область – в числе регионов-лидеров по приобретению жилья для детей-сирот
Фото: admtyumen.ru

На начало февраля четыре региона России полностью законтрактовали средства нацпроекта «Жильё и городская среда» на приобретение жилья для детей-сирот, информирует Министерство строительства и ЖКХ РФ. Это – Алтайский край, Вологодская область, Тамбовская область и Тюменская область.

В Тюменской области на закупку жилья для детей-сирот на начало 2024 года предусмотрено 681 млн руб., в том числе 25,2 млн руб. из федерального бюджета.

Заместитель начальника ГУС ТО, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв сообщил: «На текущий момент на всю сумму федеральных средств с софинансированием из областного бюджета заключены и оплачены контракты участия в долевом строительстве многоквартирного дома в г. Ялуторовске. Ввод дома в эксплуатацию запланирован летом 2024 года. В областную собственность будет оформлено 29 квартир».

Ранее, в ноябре 2023 года, в ходе прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор говорил: «На следующий год в бюджете запланировано почти 680 миллионов рублей на приобретение жилья для детей-сирот. Уже по традиции в ходе исполнения областного бюджета в следующем году будем рассматривать возможности для выделения дополнительных средств на эти цели».

Отметим, что в 2023 году в специализированный жилищный фонд области для детей-сирот была включена 441 квартира. На закупку жилья было направлено 1,1 млрд руб., из них 415,19 млн руб. выделены дополнительно в течение года.


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Сегодня в 20:54, просмотров: 79, комментариев: 0
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