Госдума России рассказала о последствиях высадки детей и инвалидов первой группы из общественного транспорта

Госдума одобрила законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет и инвалидов первой группы. Он действует в том случае, если эти категории граждан не оплатили проезд и едут без сопровождения, объявили в соцсетях законодательного органа.

«Детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Это несет прямую угрозу их жизни. Те, кто этого не понимает, будут наказаны высокими штрафами. Штрафы будут грозить если с пассажиром ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность уже по УК РФ», — указал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Для водителей предусмотрен штраф до 5 000 рублей, для должностных лиц – до 30 000 рублей.

Ранее в Югре уже действовал запрет о высадке детей-безбилетников младше 16 лет из автобуса в следующих случаях: