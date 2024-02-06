Житель Омска обнаружил несанкционированную свалку яиц

В Омске обнаружена несанкционированная свалка яиц. Надзорные органы проводят проверку и принимают меры для устранения загрязнения. Об этом рассказали ТАСС с ссылкой на управление Россельхознадзора по Омской области.

«Инспекторами управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области совместно со специалистами Главного управления ветеринарии Омской области был осуществлен выезд на место несанкционированного сброса продукции животного происхождения в Октябрьском административном округе города Омска. Осмотром было установлено, что яйца, предположительно куриные, находятся в замороженном состоянии, яйца и гофрированная тара со следами тления, перемешаны со снегом и стеклом», − рассказали изданию в управлении.

Кроме того, будет организована проверка соблюдения природоохранительного законодательства, по результатам которой будут приняты меры. При осмотре производитель яиц не установлен.

О свалке стало известно из опубликованного в соцсетях видео. Автор ролика возмущается огромному количеству выброшенных яиц, цена которых достигала в Омской области 150-170 рублей за десяток.

Напомним, что в начале 2024 года больше 300 тысяч штук яиц пришли в Россию из Турции.