Минтруд решил получить доступ к налоговой тайне россиян для борьбы с нелегальной занятостью

Министерство труда России призвало предоставить доступ официальным органам к данным россиян с налоговой тайной для борьбы с неформальной занятостью. Об этом говорится в проекте приказа Минтруда, с которым ознакомились «Известия».

Предложение включает передачу информации о работодателях, подозреваемых в нарушениях, а также о компаниях, которые используют неформальные рабочие отношения. Это шаг направлен на укрепление контроля над сектором неофициального трудоустройства, который, по данным статистики, увеличился до 14,2 млн человек в третьем квартале 2023 года.

Согласно данным Минтруда, передача информации органам Роструда и межведомственным комиссиям поможет выявить компании, которые заключают неофициальные договоры с работниками и выплачивают им высокие суммы в конверте. Это позволит быстрее и эффективнее бороться с теневой занятостью и сокращать численность работников в неформальном секторе экономики. Однако эксперты предупреждают о высоком риске утечки конфиденциальной информации при передаче данных о гражданах и компаниях, что требует дополнительных мер безопасности.

Если документ согласуют, он может вступить в силу уже 1 марта 2024 года.