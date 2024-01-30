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​Семейные пары Тюменской области получают выплаты к юбилею супружеской жизни

7,3 тысячи пар тюменцев получили выплаты к юбилею супружеской жизни

​Семейные пары Тюменской области получают выплаты к юбилею супружеской жизни
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области по инициативе губернатора Александра Моора с марта 2022 года введена единовременная выплата семейным парам в связи с юбилейной датой супружеской жизни. Ее можно получить к любой из юбилейных дат, начиная с 50-летия со дня свадьбы.

Почти за два года такой мерой социальной поддержки воспользовались 7,3 тысячи семейных пар, выплаты составили почти 164 млн рублей. С начала текущего года от супружеских пар уже поступило более 150 заявлений.

Как сообщили специалисты департамента социального развития Тюменской области, выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат (50-летию, 55-летию, 60-летию, 65-летию, 70-летию, 75-летию супружеской жизни). Для того, чтобы ее получить, супруги должны иметь российское гражданство и прожить в Тюменской области не менее 5 лет подряд.

За соцподдержкой можно обращаться не ранее, чем за 1 месяц до наступления даты юбилея супружеской жизни и не позднее 12 месяцев после дня юбилея. Заявление на единовременную выплату должен подать один из супругов. Это можно сделать лично либо через своего представителя. Заявления принимаются в МФЦ, в учреждениях социального обслуживания населения по месту жительства, а также через портал услуг Тюменской области.


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Сегодня в 17:18, просмотров: 148, комментариев: 0
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