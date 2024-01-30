Свыше трети россиян хотят сменить специальность в 2024 году

Свыше трети россиян (39%) хотят сменить профессию в 2024 году. Большая часть из них планирует запустить свое дело, работать в IT-сфере и дизайне, пишет Forbes со ссылкой на исследование аналитиков «Зарплаты.ру» и Skillfactory.

Большинство жителей РФ (75%) пока думают о смене специальности. Еще 36% респондентов могут решиться на этот шаг в течение ближайших трех лет. Помимо IT и дизайна, планирующим поменять профессию россиянам также интересны сферы управления персоналом (27%), психологии (26%) и финансов (24%).

Большинство опрошенных (35%) заявили, что хотят поменять профессию ради большего заработка. Каждый пятый видит в этом возможность начать получать удовольствие от работы. Каждый десятый респондент хочет обеспечить за счет переквалификации лучшие условия жизни своим близким.