Стартовал прием заявок на IV Международный творческий конкурс #НеМагия: Биотех

Центр поддержки и развития общественного самоуправления «Живой город» продолжает прием заявок на IV Международный творческий конкурс #НеМагия: Биотех. К участию приглашают граждан России, Казахстана и других государств. Заявку можно подать до 15 апреля 2024 года.
Конкурс проводится при поддержке гранта губернатора Тюменской области, сообщили в областном департаменте социального развития.
«Миссия конкурса #НеМагия: БИОТЕХ с помощью творческих форматов, генерируемых креативными и культурными индустриями рассказать о том, как новые технологии и инновации меняют жизнь человека к лучшему и решают социальные проблемы», – подчеркнули организаторы.
Номинации:
Требования к конкурсным работам, а также к участникам конкурса можно найти в положении, размещенном на сайте конкурса.