Тюменский завод запустил стратегически важный проект

Тюменский завод «Сибгазаппарат» запустил производство полимерных труб. Это первое и единственное на территории УрФО производство гибких полимерных армированных труб новой конструкции «Полифиброн», сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

По мнению специалистов, применение ГПАТ в нефтегазодобыче поможет компаниям на 30 % снизить затраты по сравнению с использованием трубопроводов из углеродистой стали. Полимерные трубы имеют ряд преимуществ: надежность, снижение затрат на инфраструктуру нефтегазовых предприятий, повышение энергоэффективности, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и возможность повторного использования.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, присутствовавший на торжественном открытии производства, подчеркнул: «Этот проект является стратегически важным не только для Тюменской области, но и в целом для страны. Технология производства является уникальной, обеспечивающей выпуск высокотехнологичной продукции, замещающей самые передовые зарубежные аналоги».

Инвестиции в создание новой линии составили более 600 млн рублей, дополнительно открыты 20 рабочих мест. Предприятие вышло на проектную мощность и, являясь участником Нефтегазового кластера, поставляет трубы в крупные нефтегазовые компании страны.