В Тюменской области стартовал Год семьи

Год семьи официально начался в Тюменской области. Губернатор Александр Моор дал старт Году семьи в своем видеообращении к жителям региона 27 января. В области сформирован организационный комитет по проведению Года семьи и разработан план основных мероприятий, сообщает региональный департамент соцразвития.

На протяжении всего года запланированы различные мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, охрану репродуктивного здоровья, укрепление семейного благополучия. На региональных и всероссийских форумах и конкурсах тюменцы будут активно делиться своим опытом.

Уже сейчас, с 27 января по 3 февраля, в Тюменской области проходят праздничные концерты, встречи с победителями Всероссийского конкурса «Семья года» и участниками регионального проекта «Диалог поколений», мастер-классы и открытые уроки в школах.

В рамках Года семьи состоятся областной фестиваль-марафон «#Поющийгород (район)», Семейный фестиваль «На газоне», X Региональный форум замещающих семей и многие другие события. В апреле Тюменская область примет XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.

В реализации мероприятий семейного года активное участие примут общественные организации при грантовой поддержке губернатора Александра Моора.

«Семейное счастье – путь к большим свершениям. Желаю, чтобы ваш семейный 2024-й получился максимально продуктивным», – пожелал землякам глава региона.