Обновленные правила оказания услуг связи в России начнут действовать с 1 сентября

Российские абоненты смогут поменять оператора связи через интернет с помощью электронной подписи. Правило начнет действовать с 1 сентября 2024 года. При этом можно будет сохранить свой номер, а также определить дату и время для оказания услуг нового оператора. Об этом сообщили в «ТАСС» со ссылкой на постановление кабмина.

Россиян ждут и другие новые правила оказания услуг связи. Так, операторы связи смогут уведомлять своих клиентов о подключении дополнительных услуг в письменной форме, через СМС, голосовым вызовом и уведомлением в личном кабинете абонента не менее чем за 10 дней до их вступления. Сам же абонент имеет право отказаться от получения изменении тарифов в виде СМС.

«Также абоненты телефонных операторов получат право на разрыв договора на оказание услуг связи в любой момент при условии их оплаты, а также документом определено, что отсутствие использования услуг связи абонентом в период, который установлен договором, признается действием, направленным на расторжение договора по инициативе абонента», − добавили в издании.

Кроме того, операторы связи будут вправе не начинать обслуживание юридического лица при непредоставлении данных о сотруднике, которому выдана sim-карта.