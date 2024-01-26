Участок магистрального нефтепровода ввела в эксплуатацию «Транснефть – Сибирь»

«Транснефть – Сибирь» ввела в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк после замены в зоне ответственности Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (УМН) в ХМАО-Югре.

Работы велись с 2022 года в рамках программы технического перевооружения производственных объектов предприятия. Цель – повышение надежности при эксплуатации МН и обеспечение промышленной и экологической безопасности.

Протяженность замененного участка составила 11 км. Труба диаметром 1220 мм и толщиной стенки 14 в заводской изоляции на реконструированном участке была уложена в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций МН Сургут – Полоцк. Прокладка нефтепровода на всём протяжении – подземная. Через малые водотоки открытым способом осуществлена прокладка 3-х дюкеров общей длиной 875 м. В целях обеспечения экологической безопасности в месте пересечения с водным объектом использована труба с толщиной стенки 19 мм.

Методом горизонтального бурения была выполнена прокладка трубопровода под автодорогой Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск Протяженность замененного участка трубы в защитном кожухе составила 64 м.

Для подтверждения качества сварных стыков замененного участка МН проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический, а также дублирующий рентгенографический контроль. Дефектов не зарегистрировано.

Помимо этого, специалисты выполнили замену запорной арматуры. На участке вдоль оси нефтепровода установлены знаки обозначения.

Проект по замене линейной части МН реализован в строгом соответствии с природоохранным законодательством РФ и нормативными документами ПАО «Транснефть».

Своевременное обновление производственной инфраструктуры способствует повышению надежности работы магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк, обеспечивает промышленную и экологическую безопасность в процессе его эксплуатации.