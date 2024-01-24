Тюменской области прочат растущие инвестиции

Рекордные показатели финансирования инвестиционных проектов достигнуты в Тюменской области в 2023 году.

За активное участие и существенный вклад в формирование механизмов привлечения инвесторов в регион Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития отметило благодарностью Инвестиционное агентство Тюменской области.

«Работа команды Инвестиционного агентства Тюменской области оценена предпринимателями региона на 98 из возможных 100 баллов. А внедрявшийся с февраля 2023 года региональный инвестиционный стандарт 2.0 Тюменской области вошел в число 11 лучших практик взаимодействия инвестиционной команды по всей России», – сообщила кандидат экономических наук, заведующая кафедрой международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС Татьяна Подольская, выступая на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Только в рамках четырех самых крупных инвестиционных проектов, реализованных в 2023 году, объем инвестиций в экономику региона составил более 28 млрд рублей.

По оценке эксперта, внедрение инвестиционного стандарта имеет пролонгированный эффект. В ближайшие годы Тюменская область продолжит сохранять лидерство по объему привлеченных инвестиций, поскольку по ряду проектов в 2023 году запущены только первые очереди производственных мощностей.