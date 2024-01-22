Число россиян с ожирением выросло за год на 9,4%

В России в 2022 году зафиксировали более 419 000 новых случаев ожирения. Это на 9,4% больше, чем в 2021 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на сборник Росстата «Здравоохранение в России-2023».

Среди детей до 14 лет обнаружили 108 000 новых случаев ожирения. Еще 40 000 выявили у подростков от 15 до 18 лет.

Кроме того, в 2022 году в стране зафиксировали 1,83 млн новых случаев заболеваний эндокринной системы, питания и нарушения обмена веществ, всего ими страдают 13,05 млн человек. В 2020 году этот показатель был почти на млн меньше – 12,07 млн человек.