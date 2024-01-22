Арендное жилье в России подорожало в среднем на 45%

Арендное жилье в крупных городах России за последние три года подорожало в среднем на 45%. Об этом «Ведомостям» сообщила директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. Серьезный рост цен также отметил генеральный директор федерального портала «Мир Квартир» Павел Луценко. По его данным, за три года однокомнатные квартиры подорожали на 59% (было 13 395, стало 21 294 руб./мес.), двухкомнатные – на 50% (было 18 219, стало 27 330 руб./мес.), трехкомнатные – на 41,4% (было 24 055, стало 34 008 руб./мес.). За последний год средние по РФ ставки поднялись на «однушки» на 21,7%, на «двушки» – на 19,3%, на «трешки» – на 15,2%.

Одновременно в России развивается тренд на дефицит арендного жилья. За 2023 год однокомнатных квартир стало меньше на 43%, двухкомнатных - на 35%, трехкомнатных - на 30%, уточнил Луценко. По его словам, главная причина увеличения спроса на арендное жилье заключается в том, что растут цены покупки своего жилья, а условия по ипотеке ужесточаются. Кроме того, в последние годы люди стали более мобильными: все больше переезжают в другие города, например, ради работы и гораздо охотнее, чем прежде, снимают квартиры.