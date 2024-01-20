Новый вид мошенничества появился в Югре: проверка подлинности новых банкнот через приложение

Банк России предупреждает о новом виде мошенничества, связанном с введением в оборот новых банкнот номиналом пять тысяч рублей. Так, жителям Югры и Тюменского региона в целом уже стали поступать звонки — неизвестные доброжелатели предлагают поставить на телефоны приложение для проверки банкнот или в срочном порядке обменять старые банкноты на новые.

Приложение называется «Банкноты Банка России» — но ссылка, которую дают аферисты, ведет на другое приложение, которое визуально похоже на официальное. Через него они получают удаленный доступ к телефону, после чего получить доступ к банковским приложениям и счетам — дело техники.

«Приложение «Банкноты Банка России» действительно существует, но оно не предназначено для определения подлинности банкнот, а только информирует пользователей об основных защитных признаках банкнот», — предостерегает начальник управления Департамента информационной безопасности Банка России Алексей Голенищев.

Не забывают аферисты и о старых методах: например, некоторые из них под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на новые. Излишне говорить, что вместо новых купюр они подсовывают фальшивые.

«Банк России напоминает, что обновленные банкноты номиналом 5000 рублей поступают в оборот постепенно, — говорится в сообщении финансового регулятора. — Необходимо время на адаптацию оборудования для приема и выдачи банкнот. По мере его настройки банкноты будут появляться в обращении. Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. И те, и другие будут параллельно находиться в обращении».

Главный вывод: никаких манипуляций, связанных с вводом в оборот новых пятитысячных купюр, не требуется, а всех, кто предлагает их совершить, слушать не следует: не вступайте в разговоры с мошенниками.