В России больше не рекомендуют проводить массовую вакцинацию от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции больше не нужна. Однако отметила, что стоит относиться к заболеванию осторожно и своевременно обращаться к врачу: на 40% выросло число госпитализаций. Об этом стало известно на интервью с главным санитарным врачом страны на канале «Россия 24».

«На сегодняшний день в РФ мы преодолели пик волны COVID, подъем, и сейчас массовой вакцинации мы не предлагаем. Осенью был подъем, но он уже по классике сезонного заболевания ушел, и сегодня заболеваемость есть, но она не имеет свойства эпидемического распространения», − подчеркнула Анна Попова.

Между тем глава Роспотребнадзора добавила, что сегодня коронавирус уступил место респираторным вирусам и гриппу.

Напоминаем, в Югре за неделю с 9 по 15 января выявили 163 новых случая заражения COVID-19. Заболеваемость выросла на четверть