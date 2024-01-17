Тюменские предприниматели могут получить консультации по всем доступным мерам поддержки

В Тюменской области за 2023 год в 2,5 раза выросло количество обращений, поступивших в контакт-центр Мой бизнес. В прошедшем году сотрудники центра обработали более 2,5 тысячи обращений.

Об этом рассказала руководитель центра Ильяна Багишева, уточнив, что здесь можно получить консультацию по всем доступным для предпринимателей мерам поддержки, как в муниципалитете, так и на уровне региона, страны.

«На итоговые дни образовательных проектов «Азбука предпринимательства» и «Школа предпринимательства» приглашаем всю инвестиционную команду, где от первого лица участники слышат о мерах поддержки. Это дает большой эффект. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области растет – это главное», – отметила руководитель центра.

Ильяна Багишева рассказала о новом проекте, который центр «Мой бизнес» запустил в конце 2023 года. Это видеоконсультации для отдаленных территорий региона. За это время ресурсом успели воспользоваться более 30 человек из 11 муниципальных образований.

За год сотрудники центра оказали свыше 8 тысяч услуг жителям региона. Более 10 тыс. человек посетили 250 специальных мероприятий – семинаров, тренингов, круглых столов. Грантовую поддержку от регионального правительства на общую сумму более 40 млн рублей получили 83 молодых и социальных предпринимателя.