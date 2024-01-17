Импортное пиво предлагают запретить к ввозу в России

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил отказаться от поставок импортного пива и пивных напитков. Продукцию хотят включить в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных» стран. Среди них оказались США, ЕС, Канада, Австралия и Норвегия, сообщают «Известия».

«Пиво — это практически такой же важный экспортный товар для Германии, как яблоки для Польши. Но ввоз яблок мы ограничили, а вот пива пока нет. При этом именно недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов», — пояснил изданию депутат.

Ранее в СМИ сообщали, что в 2022–2023 годах на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию.

В телеграм-канале siapress.ru мы опубликовали опрос о том, надо ли запрещать поставлять в Россию пиво из недружественных стран, в том числе считающихся лучшими в мире производителями пива.