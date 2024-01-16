Максимальный размер маткапитала увеличится до 883 000 рублей с 1 февраля

В России с 1 февраля увеличится размер материнского капитала. Выплата за первого ребенка составит 630 400 руб., за второго – 883 000 руб., пишут «Ведомости».

«С 1 февраля 2024 г. размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43 400 руб., а на второго ребенка – на 57 400 руб.», – сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он также рассказал, на что россияне в 2023 году чаще всего тратили маткапитал. Большинство семей (667 000) направили его на улучшение жилищных условий. Вторым по популярности направлением расходования маткапитала стала ежемесячная выплата на ребенка до трех лет, выплаты получили почти 415 000 родителей. Еще 376 000 семей потратили деньги на образование.

Маткапитал направлен на поддержку российских семей. Изначально выплаты получали женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 года маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка.