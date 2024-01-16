Оргкомитет утвердил логотип Года семьи и фирменный стиль

Оргкомитет Года семьи представил официальный логотип и фирменный стиль. Их разработала команда АНО «Национальные приоритеты». Логотип был выполнен по аналогии с именными бирками розового и голубого цветов, которые надевают малышам в роддомах сразу после рождения, рассказали в пресс-службе правительства.

«Изображение сердца из двух половинок показывает две судьбы, которые создают семью, когда люди принимают решение быть вместе, чтобы продолжить жизнь и передать ее другим поколениям. В дизайн-концепции мы использовали образ двух соприкасающихся лебедей, очертания которых формируют сердце. Они символизируют любовь и преданность, пронесенные сквозь годы», – рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты», член оргкомитета Года семьи София Малявина.

Напоминаем, в Год семьи особенное внимание будет уделено многодетным и многопоколенным семьям. В настоящий момент ведется разработка планов мероприятий во всех субъектах России.