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​Кубанский сельский клуб попал в секс-скандал

В селе Краснодарского края после скандального празднования Нового года полетели головы

​Кубанский сельский клуб попал в секс-скандал
Фото: ru.freepik.com

Дали фору знаменитой голой вечеринке Ивлеевой: в селе Шабельское Краснодарского края отметили Новый год так, что вся культурная сфера населенного пункта отправилась на выход.

Как передает news.ru, дело было в сельском доме культуры, где 31 декабря давали новогоднее представление «Чудеса там, где в них верят», во время которого артист в роли Деда Мороза среди прочего изобразил половой акт со Снегурочкой. Видео пикантного представления тут же утекло в интернет и добралось до руководства региона. То отреагировало моментально — и все организаторы шоу, актеры, а заодно и директор учреждения написали заявления об увольнении.

Особо отмечается, что в афише представления был указан возрастной порог, не предполагавший нахождения в зрительном зале детей.


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13 января в 14:17, просмотров: 1305, комментариев: 1
Комментарии:
Dochimacho
13 января в 17:37
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              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
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            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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      }
    }
  }
}
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