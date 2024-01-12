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​Перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 10% по итогам 2023 года

В 2023 году с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 31,9 млн пассажиров

​Перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 10% по итогам 2023 года
Фото: СвЖД

В 2023 году с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 31,9 млн пассажиров, что на 10,2% больше, чем в 2022 году. Из них в пригородном сообщении отправлено 23,8 млн пассажиров (+9,8%), в дальнем следовании – 8,1 млн (+11,5%). Пассажирооборот в 2023 году вырос на 9% к уровню 2022 года и составил 8,6 млрд пасс-км.

В декабре 2023 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 2,5 млн пассажиров, что на 12,7% больше, чем в декабре 2022 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,8 млн пассажиров (+12,7%), в дальнем следовании – 0,7 млн (+12,7%). Пассажирооборот на СвЖД в декабре 2023 года составил 721 млн пасс-км, что на 9,1% больше, чем в декабре 2022 года.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в 2023 году перевезено свыше 1 млрд 196,3 млн пассажиров, что на 5,4% больше, чем в 2022 году. Из них в пригородном сообщении отправлено 1 млрд 74,3 млн пассажиров (+4,6%), в дальнем следовании – почти 122 млн (+12,7%). Пассажирооборот в 2023 году вырос на 11% к уровню 2022 года и составил 136,2 млрд пасс-км.

В декабре 2023 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено почти 97,8 млн пассажиров (+3,6% к декабрю 2022 года). Из них в пригородном сообщении отправлено 88,5 млн пассажиров (+2,7%), в дальнем следовании – 9,3 млн (+12,8%). Пассажирооборот в декабре 2023 года составил 9,9 млрд пасс-км, что на 11% больше, чем в декабре 2022 года.


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Сегодня в 12:55, просмотров: 73, комментариев: 0
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