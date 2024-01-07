Россия обогнала США и Великобританию по количеству импорта мандаринов

Россия стала самой мандариновой страной – по данным РИА Новости, за первые девять месяцев 2023 года на нашу страну пришлось более чем 20% мирового импорта этих фруктов, или 406 тысяч тонн.

Второе место досталось Америке – на нее пришлось 13% мирового импорта (242 тысячи тонн), замыкает тройку лидеров Великобритания – 8% мирового импорта (153 тысячи тонн).

За аналогичный период в Россию ввезли мандаринов на 421 миллион долларов, что также выводит страну в лидеры. «Серебро» досталось США – американцы купили цитрусовых на 396 миллионов долларов. При этом РФ за год нарастила объемы на 8,4%, а США – сократили почти на 22%. Третье место досталось Франции.

Напомним, что Турция возглавила рейтинг поставщиков главного новогоднего фрукта в России.