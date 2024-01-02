ГОСТ на традиционные русские напитки начал действовать с 1 января 2024 года

Государственный стандарт для производства традиционных спиртных русских напитков вступил в силу 1 января 2024 года. Напомним, что технический регламент был принят приказом Росстандарта еще в июле 2022 года с отсроченным началом действия. Документ касается производства самогона, сбитня и хреновухи, а также распространяется на такие напитки, как сухарничек, березовка, спотыкач, медок, кулер и клюковка искристая.

Судя по вниманию правительства страны к народному творчеству в области производства алкоголя, оно должно будет развиваться на фоне ограничения импорта зарубежных спиртных напитков.