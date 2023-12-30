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​Гарри Поттер или Женя Лукашин: кого выберут россияне в Новый год?

Жители России определились с новогодним кино на все предстоящие каникулы

​Гарри Поттер или Женя Лукашин: кого выберут россияне в Новый год?
Коллаж: siapress.ru

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями идем в баню»: смотреть фильм с этой завязкой под Новый год россиянам, похоже, не надоест никогда. Как свидетельствует очередной опрос сервиса SuperJob, этот год исключением не будет: участники социсследования заявили, что в последний день старого года будут смотреть «Иронию судьбы», а также «Гарри Поттера», «Один дома» и новый хит — «Слово пацана».

Интересно, что опрос был с открытыми ответами — то есть респонденты должны были не выбрать из предлагавшихся вариантов, а назвать свои. В исследовании приняли участие 1600 человек по всей стране. 22 процента из них отдадут предпочтение весной советской классике — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика». 13 процентов будут смотреть на праздники зарубежное кино: в топе — «Гарри Поттер», «Властелин колец» и «Барби». Еще девять процентов выбирают современный российский кинематограф: «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Теща». А восемь процентов будут нагнетать новогоднюю атмосферу зарубежными хитами на заданную тему: «Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».

Интересно, что только шесть процентов участников опроса решили положиться в формировании новогодней программы на телевизор, а 23 процента вообще не собираются тратить каникулы на сидение у экрана.


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Сегодня в 14:05, просмотров: 76, комментариев: 0
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          [0]=>
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