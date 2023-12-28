Льготную ипотеку в 2024 году могут продлить в регионах с низким спросом

Льготную ипотеку в 2024 году могут продлить в отдельных регионах России, где наблюдается слабый спрос. Массового продления не будет, поскольку госпрограмма «свою функцию выполнила», заявил вице-премьер Марат Хуснуллин журналистам.

«Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила», — цитирует Хуснуллина «РИА Новости».

Он добавил, что часть подходов к льготным ипотечным программам будет пересмотрена с 1 июля 2024 года, когда завершится срок их действия.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что, по мнению регулятора, «безадресную льготную ипотеку, которая запускалась как антикризисная мера, нужно завершать в июле». Аналогичное мнение также высказал глава Минфина Антон Силуанов, пишет Forbes. «Нужно немного принимать меры по охлаждению, чтобы не было «пузырей». Мы регуляторы этого рынка и должны принимать взвешенные, сбалансированные решения, чтобы рынок развивался, но без резких скачков вверх и вниз», — отметил министр.