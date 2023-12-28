Вице-премьер Абрамченко спрогнозировала снижение цен на яйца после Нового года

Цена на куриные яйца в России выросла из-за «существенного роста» потребления и спада производства, вызванного вспышками птичьего гриппа. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «РИА Новости».

«Существенно выросло потребление [яиц] — по статистическим данным, более чем на 1,8 млрд штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 млн штук», — сообщила Абрамченко.

Она заверила, что дефицита яиц «нет и точно не будет», а цены снизятся после спада «предновогодней волны». Сейчас наблюдается ажиотажный спрос, предпосылок для которого нет, добавила вице-премьер.

По данным Росстата, цена на яйца с начала года выросла на 59%. Только на прошлой неделе продукт подорожал еще на 4%, отмечает Forbes.