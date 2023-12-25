Власти анонсировали возвращение уроков труда в школы в следующем году

В российских школах в следующем учебном году снова появятся уроки труда. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия-24».

«У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет "труд". Это тоже очень важно, мы готовимся к этому, планируем оснащение кабинетов», – цитирует ТАСС Кравцова.

Закон об обязательных уроках труда для учеников начальных и средних классов 19 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Занятия начнут проводить в школах с 1 сентября 2024 года, они будут обязательными.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению разработать законопроект о трудовом воспитании в школе. Он заявил, что трудовое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса. По словам Володина, девочек надо «учить варить борщ, потому что надо заботиться о будущем муже». Мальчики также должны получить навыки трудолюбия, чтобы стать опорой для будущей жены.