В Челябинске начали проверку по факту смертельного падения мужчины в костюме Деда Мороза

В Челябинске альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с балкона 24 этажа и разбился насмерть. Видео с моментом падения распространилось по социальным сетям.

По информации издания «Пчела», управляющая компания хотела организовать праздник для детей – мужчина должен был поздравить несовершеннолетних. Однако альпинист перепутал веревки, сорвался и скончался на месте от полученных травм. Собравшиеся сначала не поняли, что произошло, поэтому продолжили веселиться.

В управлении Следственного комитета по Челябинской области приступили к проверке.

«Следователем проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — передает издание сообщение пресс-службы ведомства.