Траты россиян на Новый год выросли на 16 400 рублей за год

Россияне готовы потратить на Новый год порядка 54 тыс. рублей. В эти затраты входят расходы на новогодний стол, подарки и досуг. По сравнению с 2022 годом сумма выросла на 16,4 тыс. рублей, следует из результатов опроса ВЦИОМа.

Больше всего денег россияне намерены потратить на покупку подарков родным и близким - около 21,8 тыс. рублей. На празднование участники опроса готовы выделить порядка 20,5 тыс. рублей. Наименее затратной статьей расходов станет подготовка новогоднего стола – 11,8 тыс. рублей.

Из опроса также следует, что мужчины планируют потратить на новогодние подарки 30,4 тыс. рублей, а женщины — 15,5 тыс. рублей, пишут «Ведомости». Самой расточительной группой россиян стала молодежь 18-24 лет, а самой экономной - люди старше 60 лет. Первые готовы потратить на праздниках 72,6 тыс. рублей, вторые - около 30,4 тыс. рублей.