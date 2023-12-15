25 тюменских школьников получили паспорта граждан Российской Федерации из рук главы региона Александра Моора. Торжественная церемония вручения паспортов прошла в здании правительства Тюменской области, на нее приехали ребята из разных муниципалитетов.

Как отметил губернатор, юным гражданам всего по 14 лет, но они уже многого добились. Все они – яркие представители подрастающего поколения Тюменской области, отличники учебы, победители и призеры олимпиад и различных конкурсов, спортсмены, активисты молодежных движений, волонтеры, достойно представляющие регион на самых разных площадках.

Особые слова благодарности в Год педагога и наставника глава региона адресовал учителям, родителям и тренерам школьников. «В ваших успехах – и их большой вклад и труд. Они искренне за вас переживают, поддерживают, всегда готовы помочь словом и делом. Это очень ценно», – отметил Александр Моор.

Юные граждане России произнесли торжественную клятву на верность Родине, пообещав быть достойными гражданами, защищать интересы, безопасность и независимость страны, а также делать все для ее дальнейшего процветания. Губернатор пожелал ребятам успехов на пути к целям, которые они для себя выбрали.