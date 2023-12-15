В Тюмени состоялась V Научно-практическая конференция «Университетская клиника». 14 декабря на площадке ДК «Нефтяник» собрались 800 участников, среди которых академики, профессора, ученые, руководители медицинских центров и учреждений России, врачи и ведущие специалисты в области медицины.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем видеообращении к участникам мероприятия отметил, что они заняты самым ценным, что есть у человека, – здоровьем.

«Вам предстоит ответить на актуальные вопросы, познакомиться с передовыми отечественными практиками, технологиями и опытом. Сохранение здоровья граждан и продолжительность жизни – приоритет для государства. И задачи, связанные с этим, можно решить с привлечением широкого круга ученых, медиков», – отметил глава региона. Он выразил уверенность, что конференция пройдет в плодотворном ключе и ее основные направления воплотятся в жизнь.

В рамках программы конференции состоялись два пленарных заседания, на которых участники обсудили девять актуальных тем современной медицины, в том числе «Развитие иммунной системы», «Синтетические нейротехнологии: из лаборатории в медицину», «Современные реалии военно-полевой хирургии».